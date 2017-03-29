Основная проблема 99% всех современных смартфонов заключается в аккумуляторах, которые разряжаются слишком быстро по двум причинам – из-за плохой оптимизации ПО и небольшой емкости самих АКБ. Первую проблему пусть решают Apple и Google, а компания Ulefone в своем новейшем смартфоне Power 2 решила вторую проблему.





Моноблок Ulefone Power 2 укомплектован аккумулятором с фееричной емкостью 6050 мАч, которого точно хватит на три, а то и четыре дня работы без единой подзарядки, и этот стильный аппарат уже доступен для предварительного заказа в интернет-магазине GearBest. Сегодня и до 5 апреля включительно смартфон может стать вашим всего за $180, и к тому же вы получите в подарок дополнительные фирменные аксессуары на сумму $40, так что экономия, на самом деле, существенная (количество экземпляров ограничено). 6 апреля стоимость Ulefone Power 2 повысится до $200, а дополнительные аксессуары придется покупать отдельно.

В подарок со смартфоном Ulefone Power 2, предлагаемым в черном, темно-сером и золотистом цветах корпуса, GearBest кладет стильный чехол «под кожу», защитное стекло на экран и металлическую подставку для расположения аппарата на столе под определенным углом и комфортного просмотра фильмов. Но сам смартфон не менее интересен: у него, помимо очень емкого аккумулятора, есть яркий Full HD-экран с диагональю 5,5 дюйма и защитным стеклом Gorilla Glass 3, 4 Гб оперативной памяти, встроенный накопитель объемом 64 Гб на пару со слотом microSD до 256 Гб и центральный процессор MediaTek MT6750T с частотой 1,5 ГГц на восьми ядрах и встроенной видеокартой Mali-T860.

Ulefone Power 2 снаряжен 2-диапазонным модулем Wi-Fi, модемом 4G, поддержкой двух SIM-карт и мощными фотокамерами от Sony – основной 16- и фронтальной 13-мегапиксельной. Помимо всего прочего, у него есть два слота под SIM-карты, сканер отпечатков пальцев на передней панели под экраном и современная ОС Android 7.0 Nougat от Google. Несмотря на наличие АКБ емкостью 6050 мАч и металлического корпуса толщиной 10 мм, смартфон весит всего 200 граммов.