Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесота Уайлд». Голы нападающего помогли столичной команде одержать победу в овертайме со счетом 5:4. Для Овечкина это второй хет-трик в нынешнем сезоне.

Новость была оставлена 29 марта 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.