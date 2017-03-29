Сборная Бразилии разгромила Парагвай (3:0) в матче квалификации чемпионата мира 2018 года по футболу и первой квалифицировалась в финальную часть турнира Один из мячей записал на свой счет нападающий «Барселоны» Неймар. Форвард сделал рывок со своей половины поля, обыграл трех соперников, после чего поразил ворота.

Новость была оставлена 29 марта 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.