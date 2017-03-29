Підсумки опалювального сезону напередодні підбив віце-прем’єр Геннадій Зубко. Він назвав області, які вчасно розрахувалися за спожиту енергію. Це Рівненська, Черкаська, Сумська, Полтавська та Хмельницька. Зазначив також і аутсайдерів Волинську, Тернопільську, Харківську, Запорізьку області та місто Київ.

Новость была оставлена 29 марта 2017 08:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.