В новом киевском скоростном трамвае, который курсирует от Борщаговки до Старовокзальной площади у одного из пассажиров сгорел мобильный телефон, подключенный к сети для подзарядки электронных гаджетов.Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструкты КГГА Сергей Майзел, передает Город Киев..подробнее

Новость была оставлена 29 марта 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.