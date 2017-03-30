Под Киевом большой пожар. Фото зарева выкладывают в соцсетях пользователи. Украинской правде в ГСЧС это подтвердили, но подробности не озвучили.Пожар видно жителям Осокорков, на Позняках, возле Харьковской. “Горит капец как! Огонь видно за километры“, — написал пользователь Артем Левин.

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