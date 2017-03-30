Категория: Столица | 30 марта 2017 00:00
Под Киевом большой пожар. Фото зарева выкладывают в соцсетях пользователи. Украинской правде в ГСЧС это подтвердили, но подробности не озвучили.Пожар видно жителям Осокорков, на Позняках, возле Харьковской. “Горит капец как! Огонь видно за километры“, — написал пользователь Артем Левин.
Пожар.подробнее
Новость была оставлена 30 марта 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.