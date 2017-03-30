Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал дисквалификацию на четыре матча за оскорбление судьи во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили (1:0). Он отметил, что его слова «не были адресованы ассистенту арбитра».

Новость была оставлена 30 марта 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.