Компания MSI анонсировала новый неттоп Trident 3 Arctic, окрашенный в белый цвет корпуса, на что намекает его название. Это мощная игровая станция, заключенная в компактном корпусе, так что неттоп этот легко заменит полноценный системник одного с ним уровня.

Внутри MSI Trident 3 Arctic лежит системная плата с чипсетом Intel H110 и сокетом, в который помещен процессор Intel Core i7-7700. Есть два слота под оперативку DDR4-2400 объемом в сумме до 32 гигабайтов и место под 2,5-дюймовый накопитель с интерфейсом SATA третьего поколения. Также предусмотрен отдельный разъем М.2 под соответствующий SSD-драйв. В MSI Trident 3 Arctic присутствует дискретная видеокарта GeForce GTX 1070, что уже лучше по сравнению с обычным MSI Trident 3, вышедшим ранее — в нем стоит 1060 с 3 или 6 Гб памяти. Точная модель карточки в новом неттопе пока не сообщается, и объем ее собственной памяти тоже неизвестен.

Корпус компьютера объемом всего 4,7 литра оснащен RGB-подсветкой весит не более 3,2 килограмма со всей своей начинкой. Под блок питания места в нем не осталось, поэтому комплектный 330-ваттный монстр сделан внешним. О стоимости и дате начала продаж MSI Trident 3 Arctic, а также о его комплектациях станет известно позже.