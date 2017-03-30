В России анонсирован новый смартфон Huawei Honor 8 Pro, ранее представленный в Китае. По сути, это совсем чуть-чуть измененный Huawei Honor V9, который продается только в КНР, так что внимание этому аппарату уделить определенно стоит.

На момент презентации смартфона Huawei Honor 8 Pro в России его цена оставалась неизвестной. По слухам, старт продаж этого моноблока в 7-миллиметровом металлическом корпусе состоится 5 апреля, так что стоимость будет раскрыта уже совсем скоро. Российская версия аппарата не отличается от китайской, так что в ней есть все те же две основные камеры по 12 мегапикселей с записью видео в формате Ultra HD, 8-мегапиксельная фронталка и ОС Android 7 Nougat.

Huawei Honor 8 Pro исполнен в моноблочном форм-факторе и предлагает экран с диагональю 5,7 дюйма, плотностью 515 пикселей на дюйм и разрешением Quad HD или 2560х1440 точек. Объем ОЗУ в данном аппарате равен 6 Гб, а емкость накопителя составляет 64 Гб, плюс всегда можно установить карту microSD до 128 Гб. Huawei Honor 8 Pro питается от АКБ емкостью 3900 мАч, которая заряжается по USB-C и несет в себе процессор Kirin 960 с частотой 8х2,4 ГГц, модуль LTE и ресиверы GPS и ГЛОНАСС, так что если в России запретят GPS, он все равно сможет работать в качестве навигатора.