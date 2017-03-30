Компания Samsung провела презентацию своих новых флагманских смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+ и представила их во всей красе, подтвердив все без исключения слухи о них. Единственное, что изменилось, так это дата релиза – ее передвинули на неделю назад.

Новые смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ поступят в продажу уже не 28 апреля, как предполагалось ранее, а 21 апреля по цене от 750 и 850 долларов США соответственно. Стоимость указана за минимальные конфигурации аппаратов. Смартфоны построены на процессорах Qualcomm 835 и Samsung 8895 в зависимости от региона и оснащаются экранами Super AMOLED с соотношением сторон 2:1, как у LG G6. Разрешение у них обоих составило 2960х1440 пикселей, а диагональ экрана равна 5,8 дюйма для S8 и 6,2 дюйма для S8+. В наличии поддержка режимов Always On и HDR10.

В Китае Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ будут продаваться с 6 Гб RAM и 128 Гб ROM, а в других странах выйдут версии с памятью 4-64 Гб и слотом microSD. Смартфоны наделены основной фотокамерой на 12 Мп с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельной фронталкой. Светодиодная вспышка и автофокус у основной камеры тоже в наличии, плюс рядом с ней помещен дактилоскоп, так как места под него на лицевой панели не осталось.

Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ работают от аккумуляторов на 3000 и 3500 мАч, поддерживают быструю и беспроводную (WPC и PMA) зарядки, наделены портами USB-C 3.1 и защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Над экраном есть сканер радужки глаза, а на торце есть кнопка запуска голосового помощника Bixby.

Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ поступят в продажу в синем, черном, сером, стальном и золотом оттенках корпуса в комплекте с двухдрайверными наушниками AKG. Док-станцию Dex, которая превращает смартфоны в своего рода системный блок настольного ПК, будет продаваться отдельно.