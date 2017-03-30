В центре Киева неизвестные повредили памятник Паниковского, который находится в сквере на улице Прорезной.Смотри также: В Киеве вандалы осквернили памятник Елене Телиге Об этом сообщает Вечерний Киев. Вандалы отпилили трость, которую держал в руке слепой Паниковский. Кто и когда совершил акт.подробнее

Новость была оставлена 30 марта 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.