Президент Украины Петр Порошенко сравнил конфликт нападающего испанского «Бетиса» Романа Зозули с фанатами «Райо Вальекано» с «гибридной войной» России и Украины. Глава государства провел встречу с премьер-министром Испании Мариано Рахоем и обсудил ситуацию, сложившуюся вокруг обвиненного в нацизме спортсмена.

Новость была оставлена 30 марта 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.