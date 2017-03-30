Испанский фигурист Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на чемпионате мира в Хельсинки. По итогам проката испанец получил от судей 109,05 балла. Вторым стал японец Сома Уно (104,86 балла), третьим — канадец Патрик Чан (102,13 балла). Лучший из россиян — Михаил Коляда, показавший 7-й результат.

Новость была оставлена 30 марта 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.