В Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о заминировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«В связи с поступлением сообщения о минировании помещения Шевченковский районный суд Киева был вынужден прекратить свою работу на время проведения действий, направленных на.подробнее