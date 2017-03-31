В Киеве поступило сообщение о минировании Шевченковского суда
Категория: Столица | 31 марта 2017 00:00

   В Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о заминировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«В связи с поступлением сообщения о минировании помещения Шевченковский районный суд Киева был вынужден прекратить свою работу на время проведения действий, направленных на.подробнее

Новость была оставлена 31 марта 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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