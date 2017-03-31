Категория: Столица | 31 марта 2017 00:00
В Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о заминировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
«В связи с поступлением сообщения о минировании помещения Шевченковский районный суд Киева был вынужден прекратить свою работу на время проведения действий, направленных на.подробнее
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