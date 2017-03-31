Весна – это время обновления всего, в том числе и техники. Интернет-магазин GearBest дарит вам возможность стать обладателем современного смартфона по сниженной цене, запуская новую масштабную акцию. В которой вы сможете выбрать любую модель из 36 предложенных и получить хорошую скидку в комплекте с бесплатной доставкой.





Но прежде, чем приступим к рассмотрению участвующих в распродаже новых смартфонов, обратимся к отдельной категории классических сотовых телефонов, которые после анонса современной версии Nokia 3310 снова в тренде. Здесь представлено четыре гаджета: NO.1 A9 в усиленном корпусе за $34, B550 за $16 и Vkworld Stone V3 Plus за $33, причем последний даже с небольшой стильной антенной. Вся эта троица – моноблоки, но есть еще один аппарат, E1190A по цене $26, и это уже компактная раскладушка. В каждый из перечисленных телефонов можно поместить две SIM-карты, и стоимость их указана уже с учетом скидки.

Следующая категория не менее интересна на фоне кризиса российской экономики – это смартфоны в ценовой категории «до $100», и здесь представлено восемь моделей с ОС Google Android. К примеру, LEAGOO M8 можно купить по цене $76, а VKworld F1 в белом цвете корпуса стоит и вовсе $50. Эти аппараты не поддерживают 4G, но если поддержка сетей четвертого поколения обязательна, то можно выбрать новый Ulefone Tiger стоимостью $90, у которого также есть очень емкая батарея на 4200 мАч. Если же требуется недорогой смартфон в прочном корпусе, то ваш выбор – это GEOTEL A1 по цене $70.

У GearBest есть еще несколько бронированных смартфонов, представленных в соответствующей категории: их четыре, и расположим мы их в порядке роста стоимости. Так, за $115 вы можете купить модель Nomu S10 , за $140 – AGM A8 , за $160 – Ulefone ARMOR, а за $238 – Blackview BV7000 Pro с системой шифрования сообщений и звонков. Все эти модели характеризуются поддержкой 4G и брутальным мужским дизайном наряду с защитой от воды, ударов, падений и пыли.

В следующем подразделе вас ждут долгоиграющие смартфоны с батарей увеличенной емкости. Здесь на выбор GearBest дает четыре моноблока, среди которых: Oukitel K6000 (батарея 6000 мАч, цена $139), Umi Plus (4000 мАч, $195), Lenovo ZUK Z1 (4100 мАч, $160) и THL T7 (4800 мАч, $145). Отдельного внимания заслуживает интегрированный в акцию флешсейл с четырьмя новинками по очень низким ценам, скидки на которые ограничены по времени и количеству экземпляров. Если поспешить, то можно купить фаблет LeTV LeEco Le Max 2 X829 за $190 или OUKITEL U20 с двойной камерой за $95, а также нашумевший Vernee Apollo по цене $250 и UMI Plus E за $220.

В категории аксессуаров тоже есть немало интересного: это и гибрид штатива и селфи-палки от Xiaomi, и фирменные дата-кабели, и мощные наушники, и автомобильные держатели, и даже сетевое ЗУ с поддержкой быстрой подзарядки по технологии Qualcomm Quick Charge 2.0. Последний раздел распродажи посвящен хитам продаж GearBest: 8 смартфонов 2016-2017 годов, среди которых есть OnePlus 3T и даже Motorola MOTO X. Скидка на устройства из этой категории активируется купонами, перечисленными на странице акции.