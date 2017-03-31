Соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» объяснил, почему было принято решение о создании футбольного клуба в Москве. Он отметил, что для него близка футбольная тематика. Также продюсер подчеркнул, что компания желает сотрудничать с мэрией столицы.

Новость была оставлена 31 марта 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.