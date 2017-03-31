Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил устроил погром, узнав, что форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс обошел его в списке лучших бомбардиров лиги. Джеймс довел общее количество очков за карьеру до 28 599 и вышел на 7-е место в рейтинге, опередив О’Нила (28 596 очков).

Новость была оставлена 31 марта 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.