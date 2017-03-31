АО Ленинская кузня преобразовано в частное акционерное общество (ЧАО) и переименовано в “Завод Кузня на Рыбальском“. Соответствующее решение принято на собрании акционеров 30 марта, сообщается на сайте предприятия.Напомним, судозавод Ленинская кузня был приватизирован в 1995 году. Основным.подробнее

Новость была оставлена 31 марта 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.