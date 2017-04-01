Столичные власти приняли решение завершить отопительный сезон с 1 апреля. Соответствующее распоряжение КГГА от 31.03.17 №368 подписал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.Читай также: Погода на выходные: в Украину придет настоящая весна Замглавы КГГА Петр Пантелеев.подробнее

Новость была оставлена 1 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.