В Неаполе в преддверии матча чемпионата Италии между местным «Наполи» и туринским «Ювентусом» выпустили в продажу туалетную бумагу с фотографией форварда «Юве» Гонсало Игуаина. Причиной для организации этой акции послужила обида фанатов на Игуаина, который летом 2016 года сменил неаполитанский клуб на «Ювентус».

Новость была оставлена 1 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.