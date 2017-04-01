Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Василий Рац выразил мнение, что сборной Украины нужно отказаться от участия на чемпионате мира-2018 в России в случае выхода на него. В текущем отборочном цикле мирового первенства Украина занимает третье место из шести команд в группе I.

Новость была оставлена 1 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.