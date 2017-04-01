Компания Shuttle анонсировала компьютер XH110G, исполненный в очень компактном корпусе и ориентированный на корпоративный сегмент рынка. Иначе говоря, это офисный компьютер с корпусом объемом ровно 3 литра, в который, тем не менее, можно поместить процессор Intel Core Skylake или даже Kaby Lake с уровнем тепловыделения не более 65 ватт.

Внутри Shuttle XH110G находится системная плата с чипсетом Intel H110 и одним слотом расширения PCI-E x16. Покупатель может установить жесткий диск или SSD-накопитель в формате 2,5 дюйма толщиной до 12,5 миллиметра, так что это может быть очень емкий HDD. Отдельно на материнской плате есть слот М.2 под соответствующий твердотельный накопитель. Shuttle XH110G продается без носителя информации и RAM, а в некоторых комплектациях не буде даже процессора, так что пользователь сможет купить нужные лично ему железки.

Однако для особо ленивых Shuttle предложит этот ПК в полном оснащении, хотя спецификации такой версии пока не приводятся. Shuttle XH110G поступит в продажу по неизвестной цене, в которую вошли порты USB 2.0 и 3.0, сетевая карта, выходы HDMI и VGA, а также опциональный, заметим, модуль WI-FI. В полностью собранной модификации десктоп может быть дополнительно оборудован ОС Windows 10.