Компания Xiaomi пополнила свой и без того феноменально широкий ассортимент продукции новым аксессуаром — компьютерной мышкой. У этого устройства нет названия и провода, и работает она по радиоканалу.

Новый компьютерный «грызун» от Xiaomi выполнен в черном цвете, а также есть ярко-белый вариант, и стоимость, вне зависимости от оттенка корпуса, составляет ровно 10 долларов США. В комплекте с манипулятором поставляется USB-адаптер, создающий радиоканал на частоте 2,4 ГГц, работающий на значительном расстоянии — в пределах 10 метров. Мышь Xiaomi выполнена в предельно лаконичном дизайне, что противоречит всем традициям Китая — нет ни красных драконов, ни подсветки, ни прочей ереси, но зато есть кнопка «Назад» под большим пальцем правой руки, которая работает как в браузере, так и в других программах. Если забыть про нее, то мышка отлично подойдет и левшам.

Сенсор гаджета имеет чувствительность 1200 точек на дюйм, а сам корпус исполнен из особого высокопрочного пластика, которому нипочем не только небрежное обращение, но также отпечатки пальцев и даже УФ-лучи. Мышь Xiaomi стоит 10 долларов США и подойдет как для ПК, так и для ноутбука.