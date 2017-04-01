Комитет JEDEC уточнил дату подготовки стандарта оперативной памяти DDR5, который заменит собой четвертое поколение, только-только начавшее свое распространение нормальными темпами. Спецификации будут готовы уже совсем скоро, буквально в следующем году.

В 2018 году мир познакомится с окончательным вариантом стандарта DDR5, однако, если кому не терпится назвать DDR4 устаревшей технологией, то они смогут сделать это 19 июня текущего года, когда будут раскрыты предварительные особенности новой оперативной памяти. Более того, кое-что известно уже сейчас, и мы готовы поделиться с вами этой информацией. В частности, память Double Data Rate 5 или попросту обеспечит в два раза большую пропускную способность по сравнению с DDR4, равно как и вдвое большую плотность.

Это означает, что модули станут боле вместимыми, и увеличится суммарный объем планки. В итоге получаем много быстрой памяти, которая еще и энергии потребляет в среднем на 30 процентов меньше, чем DDR4. По мнению экспертов, распространение DDR5 начнется в 2019 году, и первыми ее получат очень мощные рабочие станции, игровые ноутбуки и серверы, а уже в 2020 году, когда все наиграются с DDR4, которая вышла в 2014 году, начнется проникновение DDR5 во все сегменты компьютерного рынка.