Категория: Столица | 1 апреля 2017 12:00
В Киеве сотрудники Службы безопасности совместно с полицией прекратили деятельность подпольной мастерской по производству огнестрельного оружия. Об этом сообщает СБУ.
По информации правоохранителей, житель Голосеевского района сделал в своей квартире и гараже мастерскую, где переделывал части.подробнее
Новость была оставлена 1 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.