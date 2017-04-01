В Киеве сотрудники Службы безопасности совместно с полицией прекратили деятельность подпольной мастерской по производству огнестрельного оружия. Об этом сообщает СБУ.

По информации правоохранителей, житель Голосеевского района сделал в своей квартире и гараже мастерскую, где переделывал части.подробнее