В Киеве в подпольной мастерской изготовляли оружие — СБУ
Категория: Столица | 1 апреля 2017 12:00

   В Киеве сотрудники Службы безопасности совместно с полицией прекратили деятельность подпольной мастерской по производству огнестрельного оружия. Об этом сообщает СБУ.

По информации правоохранителей, житель Голосеевского района сделал в своей квартире и гараже мастерскую, где переделывал части.подробнее

Новость была оставлена 1 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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