Московский «Локомотив» обыграл «Уфу» в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча состоялась 1 апреля на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 37-й минуте забил перуанский нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан.

Новость была оставлена 1 апреля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.