Время доступных китайских ноутбуков прошло — сами мобильные ПК никуда не делись, но стоить они стали столько же, сколько и новинки от крупных брендов. Сегодня, к примеру, был представлен лэптоп Cube i35 Thinker, оцененный в 700 долларов США. Вы купите ноутбук за 700 долларов с доставкой Почтой России и без официальной гарантии в нашей стране?

Cube i35 Thinker позиционируется как ответ Microsoft Surface Book, и в этом случае его покупка вполне выгодна, поскольку ноутбук от Microsoft стоит дороже. За 700 долларов новый «китаец» предложит своему владельцу 8 Гб ОЗУ и встроенный SSD на 256 гигабайтов, а также центральный процессор Intel Core m3-7Y30 поколения Kaby Lake, к преимуществам которого относится умение очень сильно экономить заряд аккумулятора. На корпусе есть два порта USB 3.0, вход под наушники, порт USB-C, плюс над экраном есть 2-мегапиксельная веб-камера.

Дисплей Cube i35 Thinker — это IPS-панель с диагональю 13,5 дюйма и высоким разрешением 3000х2000 пикселей, что частично объясняет высокую стоимость всего ноутбука. Весит компьютер в районе 1,2 килограмма, и у него по умолчанию есть модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11ac, плюс его экран является сенсорным. В стоимость включена предустановленная ОС Windows 10 от Microsoft. Старт продаж нового Cube i35 Thinker должен состояться уже в текущем месяце.