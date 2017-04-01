Компания Xiaomi прокачала ноутбук Mi Notebook Air с диагональю 12,5 дюйма, установив в него новые процессор и накопитель. Теперь в нем используется Core m3 поколения Kaby Lake вместо Skylake, а все данные пользователь может хранить в более емком SSD.

Обновленный ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air работает на процессоре Intel Core m3-7Y30, который, если верить написанному в пресс-релизе, увеличивает производительность на 12 процентов в сравнении с предыдущей версией мобильного ПК. Штатный твердотельный накопитель теперь вмещает 256 Гб информации, причем возможность установки дополнительного SSD в формате М.2 здесь сохранена. Стоимость такой конфигурации составляет 580 долларов США, но старая версия с Core m3 Skylake и 128 Гб ROM из продажи изъята не будет — вы можете купить ее за 520 долларов.

В остальном Xiaomi Mi Notebook Air не изменился: у него все так же есть 4 Гб оперативной памяти и батарейка емкостью 4866 мАч, а его экран по-прежнему поддерживает высокое разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей. На корпус китайского мобильного компьютера выведены порты USB 3.0 и USB-C, а также вход под наушники и выход HDMI для подключения к монитору или телевизору. Обновленный Xiaomi Mi Notebook Air уже поступил в продажу.