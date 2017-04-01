Компания Motorola, как и обещала, возродила телефон RAZR V3, который после возвращения к жизни перестал быть, собственно, телефоном. Еще вчера появились намеки на то, что вместо полноценного мобильника нам представят мод для смартфона Moto Z, и сегодня так и случилось. Встречаем: Motorola RAZR V3 2017 года!

Новый Motorola RAZR V3 — это электробритва, притом буквально. Просто присоединяете ее к вашему Moto Z, и можете пользоваться ею по прямому назначению. А что, все вполне логично, между прочим, ведь RAZR — это от слова Razor («бритва», если по-нашему), и тогда, в начале века это был намек на минимальную, сравнимую с бритвой толщину раскладушки V3. Хотели бритву — получайте бритву. Motorola примерила на себя роль Капитана Очевидность или Омской птицы, и она оказалась ей вполне в пору.

Стоимость новой Motorola RAZR V3 не установлена, и всем уже понятно, почему — это всего лишь первоапрельский розыгрыш, никого ни к чему не обязывающий, но в то же время очень важный для самой Motorola. Важность его в том, что она привлекла к себе внимание без особых затрат, и теперь ей ничего не мешает в скором будущем представить настоящую Motorola RAZR V3 образца 2017 года. В том, что она выйдет, сомневаться нет смысла, ведь эта раскладушка входит в число культовых телефонов тех времен, где также есть телефон-сабвуфер Motorola E398 и всем известная неубиваемая Nokia 3310. Последняя, кстати, совсем недавно предстала в новом-старом дизайне и уже готовится к релизу.