В Киеве рядом со станцией метро Петровка произошел пожар в складских помещениях. Об этом сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.О причинах возгорания пока неизвестно. На территории работает восемь автомобилей пожарной спецтехники. Также дежурят две машины скорой помощи и полицейские. Очевидцы происшествия.подробнее

Новость была оставлена 2 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.