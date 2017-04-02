Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов признался, что его главная спортивная мечта — провести поединок с американцем Тони Фергюсоном. Он отметил, что здоровье не позволит ему выйти на бой раньше сентября. Нурмагомедов признался, что хочет реабилитироваться в глазах болельщиков.

Новость была оставлена 2 апреля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.