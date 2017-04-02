Вратарь «Филадельфия Флайерс» Михал Нойвирт потерял сознание во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Девилс». Спортсмен упал на лед в середине первого периода. Матч был остановлен, дежурившие на арене врачи оказали ему первую первую помощь и привели в чувство.

Новость была оставлена 2 апреля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.