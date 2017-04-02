В интернет-магазине GearBest снижены цены на смартфоны серии Honor от крупнейшего китайского производителя – компании Huawei. C очень большой скидкой вы можете приобрести модели Honor 6X и Honor 8, но поспешите, ведь количество смартфонов ограничено.





При покупке смартфона Huawei Honor 6X вы можете активировать промо-код «HuaweiH», снижающий его стоимость до $200 (не более 150 устройств). Данный моноблок был представлен в четвертом квартале 2016 года и является 5,5-дюймовым фаблетом с 8-ядерным процессором Kirin 655, работающим на частоте 2,1 ГГц. На устройство установлена ОС Google Android 6.0 с фирменным интерфейсом Emotion UI, и он выводится на экран в разрешении Full HD.

В распоряжении Huawei Honor 6X, предлагаемого в золотистом цвете корпуса, есть 32 Гб встроенной памяти, слот microSD, модуль RAM объемом 3 гигабайта, двойная фотокамера с разрешением 12+2 мегапикселя, 8-мегапиксельная передняя камера и заодно аккумулятор емкостью 3340 мАч, 4G-модем и возможность установки двух SIM-карт. Весит смартфон 162 грамма.

Второй моноблок Huawei Honor 8 вышел в феврале 2017 и стоит $330 по купону «Huawei8» (100 копий). Он предложен в черном цвете и совмещает две 12-мегапиксельных камеры на задней панели и одну 8-мегапиксельную спереди над экраном с диагональю 5,2 дюйма и разрешением Full HD. Спецификации смартфона Huawei Honor 8 включают в себя оперативную память 4 Гб, накопитель на 32 Гб, слот microSD, OC Android 6 с оболочкой Emotion UI, а также процессор Kirin 960 с тактовой частотой 2,3 ГГц на восьми ядрах. Емкость АКБ в данном случае составляет 3000 мАч.

Помимо новинок от Huawei, скидки GearBest затронули смартфоны и от других производителей. Например, 50 смартфонов Lenovo ZUK Z2 Pro в черном или белом цвете можно купить всего за $290 (купон «ZUKZ2R»), а промо-код «LETVS» даст вам возможность стать обладателем золотистого фаблета LETV Leeco 1s в версии на 16 Гб по цене $175.