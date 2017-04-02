Преступник с помощью поддельного технического паспорта обманул водителя спецтранспорта, и тот перевез чужой автомобиль в гаражный кооператив.Об этом сообщает пресс-служба полиции.В Соломенское управление обратился 54-летний владелец Kia Sportage с сообщением об угоне автомобиля, который он оставил на.подробнее

Новость была оставлена 2 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.