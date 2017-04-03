Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии «Мастерс» в Майами. Поединок состоялся в воскресенье, 2 апреля, и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу швейцарца. Титул в Майами стал для 35-летнего спортсмена третьим в этом сезоне и 91-м в карьере.

Новость была оставлена 3 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.