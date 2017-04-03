Заслуженный тренер по фигурному катанию и телекомментатор Татьяна Тарасова ответила на критику бывшей фигуристки Ирины Родниной. Специалист призналась, что она давно не воспринимает трехкратную олимпийскую чемпионку, и считает, что у депутатов есть много вопросов, на которые они должны ответить перед народом.

Новость была оставлена 3 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.