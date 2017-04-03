В смартфоне Samsung Galaxy S8 появилась функция распознавания лиц при помощи специальной камеры на передней панели. Можно предположить, что эта мера дополнительно усилит безопасность мобильника, но на деле она оказалась совершенно бесполезной, ведь ее очень легко взломать.

Разблокировать смартфон Samsung Galaxy S8, настроенном на распознавание лиц, можно при помощи самой обычной фотографии его владельца. Достаточно просто распечатать ее или даже вывести на экран другого гаджета поднести ее к S8, и блокировка будет снята. Как говорится, это не баг, это фича, поскольку в мобильнике за 55 000 рублей используется стандартный двухмерный алгоритм распознавания лиц. Он не учитывает третье измерение и не может подсчитать глубину изображения, так что обмануть его можно в два счета. В YouTube уже есть ряд видеороликов, демонстрирующих столь элементарный способ взлома Samsung Galaxy S8, так что можете убедиться сами.

Как именно Samsung планирует исправить это, пока неизвестно — быть может, в первое обновление прошивки будет встроен нормальный алгоритм распознавания. К счастью, при помощи фотографии невозможно совершить платеж со смартфона, поскольку этот функционал работает лишь от отпечатка пальца или радужки глаза. Samsung Galaxy S8 поступит в продажу в России уже 28 апреля этого года.