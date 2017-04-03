Жесткие диски в формате 3,5 дюйма уже давно не так популярны, как лет пять назад, но все же даже сейчас им можно найти применение за пределами NAS, компьютеров и ЦОД. К примеру, такой винчестер можно встроить в новую ТВ-приставку MeLE V9, в которой есть соответствующий слот.

В приставку MeLE V9 можно установить HDD с интерфейсом SATA 3.0 любого объема, а чтобы тот не перегревался в закрытом пространстве, к нему подведена активная система охлаждения, то есть кулер. Само устройство работает на базе ОС Android 6, и у него есть собственная память на 16 Гб при наличии слота microSD, 2 Гб ОЗУ и центрального процессора с четырьмя ядрами и видеокартой Mali T-820 MP3.

Винчестер MeLE V9 нужен неспроста — приставка может воспроизводить контент в 4К, который на 16 Гб ROM уж точно не поместится, так что все видео в высоком разрешении можно будет хранить именно в нем. В арсенале приставки есть модуль WI-FI 802.11ac на пару с Bluetooth 4.0, два выxода HDMI, три порта USB 2.0, сетевая карта и порт USB-C. Весит MeLE V9 1,5 кг, и в комплект поставки входит пульт ДУ. Приставка продается без винчестера, но ее стоимость пока что остается неизвестной.