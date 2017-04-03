Компания Maze, не так давно пообещавшая выпустить достойного конкурента Xiaomi Mi Mix под названием Aplha, сегодня сообщила о ведущейся разработке совершенно нового смартфона. Его было решено назвать Blade, и он позиционируется в качестве убийцы всех бюджетных мобильников современности. К слову, Alpha до сих пор так и не был представлен.

Смартфон Maze Blade сможет похвастаться очень низкой ценой, которая почему-то пока не сообщается, но это и правда бюджетник по меркам 2017 года. В его состав входят 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, а в его основе лежит уже далеко не самый современный, хотя все еще вполне актуальный процессор MediaTek MT6753. В него, помимо всего прочего, встроен модуль LTE. Смартфон Maze Blade предложит своему владельцу экран на матрице IPS с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей, а также 13-мегапиксельную фотокамеру Sony IMX214 на задней панели, которая получит оптический стабилизатор изображения, дополненный еще и электронным стабилизатором.

Без селфи-камеры тоже не обойдется, и в данном случае это Sony IMX179 на 8 Мп с 84-градусной оптикой. Maze Blade сможет похвастаться 8-миллиметровым корпусом с покрытой усиленным стеклом задней панелью, батарейкой на 3000 мАч и дактилоскопом в кнопке Home. Если такой аппарат будет стоить в районе $120-150, тогда его точно ждет успех.