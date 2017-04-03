Начальнику управления строительства и архитектуры Голосеевской районной госадминистрации Киева сообщено о подозрении в растрате 1,5 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Установлено, что в июне-ноябре 2016 года чиновник, действуя в интересах третьих лиц,.подробнее

Новость была оставлена 3 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.