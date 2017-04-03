Народный депутат от фракции БПП Глеб Загорий указал в своей электронной декларации за 2016 год 88 патентов и торговых марок (в большинстве в сфере фармацевтики), а также 2,6 миллиона гривен благотворительных пожертвований. Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций.

Новость была оставлена 3 апреля 2017 16:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.