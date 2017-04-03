Назван состав сборной России по фигурному катанию на командный ЧМ. В одиночных разрядах страну представят Евгения Медведева, Елена Радионова, Максим Ковтун и Михаил Коляда. В соревновании спортивных пар выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в танцах на льду — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Новость была оставлена 3 апреля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.