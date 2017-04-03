Американский рестлер Джон Сина сделал предложение Никки Белле на ринге после окончания очередного боя. Девушка, также занимающаяся рестлингом, ответила согласием. Сина и Белле в парном бою одержали победу, после чего рестлер встал на колено и сделал девушке предложение на глазах у 65 тысяч зрителей.

Новость была оставлена 3 апреля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.