Три таможенника-взяточника получили по 7,5 лет тюрьмы
Категория: Столица | 4 апреля 2017 00:00

   Апелляционный суд города Киева оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым трех таможенников, попавшиеся на получении $10 тыс., были приговорены к реальной мере наказания в виде 7,5 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, экс-.подробнее

Новость была оставлена 4 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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