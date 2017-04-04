Апелляционный суд города Киева оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым трех таможенников, попавшиеся на получении $10 тыс., были приговорены к реальной мере наказания в виде 7,5 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, экс-.подробнее