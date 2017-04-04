Категория: Столица | 4 апреля 2017 00:00
Апелляционный суд города Киева оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым трех таможенников, попавшиеся на получении $10 тыс., были приговорены к реальной мере наказания в виде 7,5 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, экс-.подробнее
Новость была оставлена 4 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.