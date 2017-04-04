Стартовали продажи нового смартфона Sony Xperia XA1 из сегмента бюджетных (по версии самой Sony). На деле аппарат стоит 320 долларов США, и купить его можно пока лишь в Гонконге, хотя международный релиз уже совсем не за горами.

Смартфон Sony Xperia XA1 был представлен в конце февраля на шоу MWC 2017 в Барселоне, и за пределами Гонконга он появится уже до конца этой весны. Аппарат отчасти и правда бюджетный, ведь у него пластиковый корпус и батарейка всего лишь на 2300 мАч, а экран выдает картинку в HD-разрешении на диагональ 5 дюймов, и уже назревает вопрос — а за что, собственно, 320 долларов? Ответ, на самом деле, прост — за надпись SONY на лицевой панели, хотя другие производители уже давно отошли от этого и перестали лепить свои логотипы на фронтальную часть мобильников.

Ну и плюс определенная часть денег будет заплачена за основную фотокамеру на 23 Мп. В остальном все скучно: 32 Гб встроенной памяти, 3 Гб ROM и процессор MediaTek Helio P20 с восемью ядрами. Фронтальная камера смартфона умеет делать 8-мегапиксельные снимки. У Sony Xperia XA1 также есть NFC, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n, а вот дактилоскопа здесь уже нет. Пластиковый корпус может быть черным, розовым, белым и золотистым.