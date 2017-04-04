В своих новостях мы недавно рассказывали о смартфоне HTC U — некоем флагмане с сенсорными боковыми рамками под названием Edge Sensors. Он до сих пор так и не представлен, но сегодня в сети были найдены новые весьма интересные подробности о нем, включая пару невнятных картинок, нарисованных, очевидно, в новом Paint, который уже доступен в обновлении Creators Update для Win10 (да, его уже можно скачать).

Итак, согласно предоставленным сведениям, новый HTC U обзаведется сенсорными торцами корпуса, которые смогут выполнять различные сценарии и реагировать как на короткие, так и на длинные нажатия. Какова практическая схема их применения, сказать пока что сложно, но если такая тач-панель сможет заменить собой кнопку затвора режиме камеры, но это будет просто замечательно.

К слову о камере, в HTC U она ожидается 12-мегапиксельная и одинарная, но зато со встроенным режимом HDR+, очень сильно улучшающим итоговое качество снимка. Также планируется наличие сразу четырех микрофонов, по два на передней и задней панелях, для записи объемного звука и ультимативной борьбы с шумом во время разговора. В HTC U не будет входа под наушники, за что ему сразу незачет без права пересдачи, но зато обещано некое продвинутое звучание посредством USB-C, хотя верится в это с трудом, ведь это все-таки HTС. К основным спецификациям мобильника относятся CPU Qualcomm 835, Quad HD-экран на 5,5 дюйма, 4 или 6 Гб RAM и 64 или 128 Гб ROM. Дата анонса HTC U не установлена.