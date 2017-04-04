Смартфон YotaPhone 2 с двумя экранами, позиционируемый как передовой мобильник, разработанный в России, был представлен с большим пафосом, и с не менее громким треском он затем провалился в продаже и теперь стоит в районе 7000 рублей при заказе из КНР.

Есть надежда, что YotaPhone 3, его прямой потомок, окажется лучше и доступнее, тем более что представить его могут уже этим летом. Согласно появившейся в сети информации, летом 2017 года стартует сбор средств на производство YotaPhone 3, и это станет следствием того, что в марте этого года крупный китайский инвестор, наобещавший золотых гор, исчез в неизвестном направлении, так и не выделив деньги. Утверждается, будто прототип YotaPhone 3 уже готов, но нам его так и не показали, и все, что у нас есть — это приложенный к данному тексту тизер.

Если этим летом демонстрация внешности и возможностей YotaPhone 3 снова не состоится, то лимит доверия будет исчерпан, и мало кто решится вкладывать собственные деньги в проект, который никто в глаза не видел. Кстати, YotaPhone 3 должен был выйти еще в начале 2016 года, но, как вы понимаете, все сроки уже давно сорваны, а воз и ныне там. Напомним, что все YotaPhone характеризуются наличием дополнительного экрана на задней панели, основанного на электронных чернилах — с его помощью мобильник можно использовать в качестве компактного ридера.