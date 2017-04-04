Женская сборная России по хоккею проиграла команде Канады со счетом 0:8 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в американском Плимуте. Россиянки во второй игре подряд не смогли забросить ни одной шайбы. В четвертьфинале команда Алексея Чистякова встретится с Германией.

Новость была оставлена 4 апреля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.