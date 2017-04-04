Российский форвард «Детройт Ред Уингс» Евгений Свечников реализовал победный буллит в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттава Сенаторс». Основное время матча завершилось вничью — 4:4, в овертайме команды отличиться не смогли. Для 20-летнего Свечникова игра стала дебютной в лиге.

Новость была оставлена 4 апреля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.