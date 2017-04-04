На проспекте Победы в Киеве работники управления противодействия наркопреступности обнаружили и изъяли у 23-летнего уроженца Чернигова 1,5 кг амфетамина и 2 кг прекурсора.Читай также: В Черновцах СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Черниговской областиВ.подробнее

Новость была оставлена 4 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.